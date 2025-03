Jugovic: “Scudetto? Duello tra gli juventini Conte e Marotta! Per me vincerà l’Inter”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Vladimir Jugovic ha parlato così del momento delicato vissuto dalla Juventus: "Se credi nel progetto e nel ringiovanimento della rosa, puoi andare avanti ancora con Motta. Però se vuoi puntare sulla mentalità Juve, che in questo momento sembra un po' mancare a giudicare dai risultati deludenti, allora devi cercare un allenatore che la conosca veramente".

Pensa a Conte? "Antonio è una garanzia. Da giocatore è stato un vincente nella nostra Juventus e da allenatore ha alzato trofei ovunque, non a caso anche alla guida del Napoli sta lottando per il campionato. Conte conosce Torino e l'ambiente bianconero, dove è stato protagonista tanto in campo quanto in panchina".

La qualificazione alla prossima Champions League basterebbe per salvare la stagione della Juventus? "Diciamo che dopo oltre 200 milioni spesi sul mercato era normale aspettarsi qualcosa in più, no? Rivoluzione grande e... grande delusione. Il quarto posto è fondamentale perché un club come la Juventus deve stare in Champions, però la storia è chiara: a Torino si gioca per vincere e alza- re trofei, non per i piazzamenti. Almeno questo è quello che mi hanno sempre insegnato quando vestivo la maglia bianconera".

Inter (64 punti), Napoli (61): alla fine chi conquisterà lo scudetto? "È un duello tra gli juventini... Conte e Marotta. Penso che l'Inter abbia qualcosa in più e alla fine trionferȧ".