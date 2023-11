Julio Cesar: "Mazzarri può fare bene, Garcia non ha saputo gestire lo spogliatoio"

L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video nel pre-partita di Real Madrid-Napoli.

L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video nel pre-partita di Real Madrid-Napoli: "Il cambio in panchina al Napoli era diventato necessario? Sicuramente sì, dipende dal momento che sta vivendo la società, la squadra. Questo cambiamento può essere positivo, Mazzarri conosce molto bene la società. Un nuovo allenatore ti porta nuove motivazioni, una nuova idea di gioco e soprattutto la gestione: una delle cose più importanti per un allenatore è saper gestire lo spogliatoio, penso che Garcia aveva un po' perso questo aspetto. Non aveva la squadra in mano".