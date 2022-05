Juve, Allegri sul rosso: "È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata"

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Mediaset sull'espulsione nei tempi supplementari della finale di Coppa Italia persa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Mediaset sull'espulsione nei tempi supplementari della finale di Coppa Italia persa: "È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Ho reagito, l'arbitro mi ha visto e mi ha espulso giustamente. Non cambia niente sapere cos'è successo oppure no in campo".