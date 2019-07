Juve, Bernardeschi: "Napoli ed Inter le nostre rivali, in Champions può essere l'anno buono..."

Domani, a Nanchino, Juventus e Inter si incrociano per la prima volta dopo aver cambiato guida tecnica. Una sfida nuova che provoca sensazioni forti al bianconero Federico Bernaredeschi: "Il duello mi intriga - dice alla Gazzetta dello Sport -. Sono felice che stiamo riportando gli allenatori migliori in Italia. Il campionato sarà una sfida. È bello, stimolante".

Pronostico: quali saranno le grandi rivali, in Italia e in Europa?

"Si stanno creando tante squadre forti: Inter, Napoli, Roma, anche il Milan, l’Atalanta. Se devo scegliere, dico Napoli e Inter. In Champions invece credo che ogni anno possa essere quello buono: è questione di sfumature, dettagli, di quel pizzico di fortuna che devi costruire».