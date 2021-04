Juve, Dybala: "Stagione negativa, ma abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli"

Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Ibai Llanos (celebre streamer spagnolo) su Twitch ripartendo dalle voci su Messi in bianconero circolate l'anno scorso: "In Italia ne hanno parlato ma si sapeva che sarebbe stato difficilissimo. Io insieme a Messi e Ronaldo? Ho avuto molta fortuna in questi anni, ma ora sto sfidando Cristiano per arrivare a 100 gol con la Juve. A lui ne mancano 3 a me uno solo".

Come è andata la stagione?

"Abbiamo la finale di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta e abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli. Ovviamente stiamo parlando di un anno negativo perché lo scudetto lo vincerà l'Inter, mentre noi di solito siamo abituati a vincere. È un anno differente, ma abbiamo cambiato tanto, dall'allenatore ai giocatori. Speriamo di fare meglio il prossimo anno imparando dagli errori".