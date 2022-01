Juve-Napoli a rischio rinvio? Allegri: "Noi siamo pronti per giocare. Ci sono organi competenti"

Il 2022 si apre con il pericolo di tanti rinvii in Serie A. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta così la situazione visti i tanti contagi: “Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. L’unica cosa che possiamo fare noi è vedere chi siamo in allenamento e chi abbiamo in partita. Purtroppo è uno stato di emergenza e nelle emergenze vanno trovate le soluzioni, nel bene e nel male”.

La sensazione è che l'Asl potrebbe bloccare il Napoli.

"Noi ci siamo preparati per giocare domani e credo che domani la partita la giocheremo. Mentalmente bisogna essere focalizzati su questo, è una squadra che gioca bene e ha cinque punti più di noi. Dobbiamo pensare solo alla gara di domani, tutte le altre dinamiche non sono di mia competenza. L'opinione personale mia non conta niente. Io dico che ci sono degli organi e che devono decidere. Uno detta la regola e da lì non si scappa. Io sinceramente non so quali siano il decreto, i tre vaccini o due vaccini. Io so solo che dicono domani si gioca e noi ci dobbiamo presentare bene per giocare. Poi ci sono quelli che dovranno decidere, ma noi non c'entriamo niente".