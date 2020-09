Juve-Napoli, Caputi: "Bianconeri hanno più da perdere, possono venir meno gli elogi a Pirlo..."

Massimo Caputi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha parlato del prossimo match degli azzurri in casa della Juventus: “Credo che la partita di domenica sarà molto importante per le due formazioni coinvolte non solo per gli aspetti tattici ma anche perché ci porterà a fare delle valutazioni sui valori in campo. Tutto quello che è stato detto ad esempio sulle qualità di Pirlo e sulla forza dei bianconeri può venire meno in caso di una sconfitta contro gli azzurri. Gli uomini di Gattuso, al contrario, avrebbero un grande slancio emotivo in caso di successo. E’ una gara dove i Campioni d’Italia hanno più da perdere”.