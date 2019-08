Juve-Napoli vietata ai nati in Campania, De Giovanni attacca: "E' puro razzismo, come i cori sul Vesuvio!"

Sta facendo discutere la decisione della Juventus di vietare la vendita dei biglietti per la sfida col Napoli alle persone nate e residenti in Campania. Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, si è scagliato contro la società bianconera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Italia è un paese fondato su una Costituzione e la Costituzione prevede uguaglianza. Qui non si tratta di discriminazione territoriale soltanto, ma di razzismo vero e proprio. Questa decisione è tanto grave quanto i cori sul Vesuvio. Sarri, ad esempio, se dovesse pagare il biglietto per entrare non potrebbe assistere alla partita. Ci sono alcuni amici di Napoli, tifosi della Juventus, che vivono a Torino e non possono andare allo stadio. Questo Paese si sta costruendo un edificio anti-umano, profondamente razzista".