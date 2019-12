Juve, Paratici: "Sarri? Ci aveva colpito, sulla nostra pelle avevamo capito quanto fosse bravo"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, parla a Tuttosport di alcuni retroscena relativi all'arrivo in panchina di Sarri: "Negli anni precedenti ci aveva colpito con il Napoli e avevamo provato sulla nostra pelle quanto era bravo. Poi ha mostrato grande calcio anche in un ambiente difficile come il Chelsea e come la Premier League. Non è facile da straniero in un altro calcio e lui è arrivato terzo in Premier e ha vinto l'Europa League. Il mix di queste cose ci ha spinto a considerarlo l'allenatore ideale della Juventus, fin dall'inizio. E' stata la nostra prima idea".