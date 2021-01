Juve, Pirlo sulla Supercoppa: "Ha lasciato grande entusiasmo, vincere aiuta a vincere"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, Andrea Pirlo, allenatore della Juve, è tornato a parlare della vittoria col Napoli: "Ha lasciato grande entusiasmo perché vincere aiuta a vincere. C'era grande euforia ed entusiasmo in questi giorni e nonostante la stanchezza siamo riusciti ad allenarci con in testa gli obiettivi futuri e siamo pronti per la partita di domani".

Come sta lavorando dal punto di vista della continuità?

"Abbiamo avuto tanti ali e bassi come altre squadre. Questo è dovuto dalle tante partite, dal non avere una giusta preparazione. La stanchezza mentale c'è in tutte le squadre, non è facile stare concentrati per tutti i 90 minuti ogni tre giorni. Ci stiamo lavorando".

Una rivincita il primo trofeo?

"No io lavoro dal primo giorno con lo stesso entusiasmo. So che se vince sei bravo altrimenti no, so che devo migliorare e crescere tanto come la squadra. Vincere un trofeo non mi cambia niente, voglio vincerne altri".

Qual è la squadra favorita per lo scudetto?

"Ci sono 5-6 squadre ma al momento la squadra da battere è il Milan perché è in testa alla classifica. Abbiamo tanti scontri diretti da qui ad aprile e vedremo fra qualche mese".