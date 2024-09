Juventus, Bremer a Dazn: "Peccato non aver vinto, abbiamo dominato!"

vedi letture

E' stato senza dubbio il migliore in campo, la porta rimane ancora inviolata per la Juventus in questo campionato e dopo lo 0-0 contro il Napoli ai microfoni di DAZN ha analizzato la gara il capitano odierno dei bianconeri Gleison Bremer. "Un peccato non aver vinto questa partita perché abbiamo dominato, l'importante è fare gol e senza segnare è difficile. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".

Poi analizza le difficoltà nel trovare la via del gol. "Stiamo iniziando un percorso ed è difficile trovare subito gol, l'ultimo passaggio sta mancando. Dobbiamo ascoltare il mister e continuare così".