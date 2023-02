Juventus, Calvo smorza le polemiche: “Pm Santoriello? Frasi estrapolate cambiano significato”

Francesco Calvo, chief officer bianconero, nel prepartita di Salernitana-Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Gli obiettivi futuri " Quest'anno stiamo vivendo una situazione particolare. Giovedì in Coppa Italia abbiamo fatto un'ottima prestazione e ci siamo qualificati per le semifinali, per cui siamo molto soddisfatti. Per quanto riguarda il campionato ormai pensiamo partita per partita: questo è l'aspetto importante allo stato attuale delle cose ".

Francesco Calvo , chief officer bianconero, nel prepartita di Salernitana-Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn : " Il mio insediamento è nato con la richiesta della società di portare le mie competenze, maturate in più di vent'anni di frequentazione del mondo sportivo ad alto livello al servizio dell'area sportiva. Quindi il mio ruolo sarà quello di aiutare il processo decisionale e di supportare i nostri direttori sportivi, Cherubini e Braghin, nella presa delle decisioni e nella gestione quotidiana, oltra alla programmazione dell'area sportiva ".

La situazione Pogba

"Le voci circa un suo eventuale addio sono solo voci, che io smentisco categoricamente. Paul è stato un acquisto molto importante e un acquisto di lungo periodo. Per quanto riguarda gli infortuni, gli imprevisti ci possono sempre essere ed è il caso di Pogba. Ma noi vediamo che lui si allena ogni giorno con grandissimo impegno ed entusiasmo: per questo lo aspettiamo in campo, fiduciosi che anche lui possa dare un grande contributo".

La sentenza plusvalenze

"Dopo ogni passaggio giudiziario la società si è espressa in modo inequivocabile: abbiamo dichiarato che riteniamo la sentenza immotivata e illogica. Questa è la nostra posizione. Noi continueremo a difenderci in tutte le sedi opportune con il massimo rispetto verso le istituzioni, ma continueremo a difenderci".

Il video virale del pm Sartoriello

"Su questo tema permettetemi di fare una riflessione: io credo che alcune frasi estrapolate dal proprio contesto possano assumere un significato diverso. Questo vale per la Juventus e per il caso in questione. Ma la Juventus dà sempre rispetto ma pretende anche rispetto".