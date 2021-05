Juventus, Chiellini a Sky: "Se Milan o Napoli faranno passi falsi, meriteremo la Champions!"

A margine della vittoria sofferta contro l'Inter, Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni del difensore bianconero.

Sei stato al centro di molti episodi: il rigore, l'autogol... avete vinto una partita difficile.

"Importante e difficile, contro i più forti in Italia, e l'hanno dimostrato anche stasera. L'abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come non abbiamo fatto sempre nel corso della stagione. Il risultato è meritato. Noi abbiamo fatto i complimenti nel sottopassaggio all'Inter. È un discorso che abbiamo affrontato: ci tenevamo a fare i complimenti, ci sembrava esagerato il resto perché a noi non è mai stato fatto. L'abbiamo fatto nella forma che io ritengo più giusta".

Ci commenti gli episodi?

"Non posso dire quello che penso, non sarebbe giusto commentare episodi che noi calciatori vediamo diversamente dal campo. Siamo partiti un po' male, nella sofferenza finale abbiamo tirato fuori l'orgoglio, che non so se ci porterà in Champions perché meritiamo di essere dove siamo. Alla fine siamo qui per demerito nostro e ne siamo consapevoli, però ci proviamo fino alla fine. Mercoledì abbiamo una coppa alla quale teniamo, in questi anni abbiamo capito quanto contino i trofei. Domenica prossima poi faremo le nostre valutazioni, ma certi discorsi sono prematuri".

Quindi, secondo te, ci sono quattro squadre che meritano più di voi?

"Meritiamo di giocarcela fino all'ultimo. L'Atalanta ha meritato. Se Milan o Napoli faranno dei passi falsi ci andremo con merito, ma non avremmo meritato di esserci già qualificati".