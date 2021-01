Juventus, Chiellini: "In tanti ci avevano dati per morti. E invece alziamo un trofeo per il 10° anno di fila"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Napoli in Supercoppa Italiana ai microfoni di Juventus Tv: “Ci tenevamo tanto perché è una coppa e in questi anni abbiamo regalato troppe fianli. E poi dopo la sconfitta di domenica ci tenevamo a rifarci per via delle tante critiche. In troppi ci hanno dato per morti e questo ci ha unito ancora di più e ha acceso il nostro orgoglio. Credo che sia una vittoria meritata per quanto visto in campo. Deve essere un punto di ripartenza perché abbiamo ancora tanto da dare in una stagione che ci vede impegnati su tre fronti e dove vogliamo continuare a vincere. Non è facile, stiamo dando tutto quello che abbiamo ed è un grande orgoglio alzare un trofeo per il decimo anno di fila. Oggi sentito tanta stanchezza e tanti doloretti, ma in queste occasioni si trova sempre qualcosa dentro per superarli e sono contento di essere riuscito a dare qualcosa alla squadra per portare a casa questo trofeo. Siamo stati molto attenti in tutte le fasi e credo che questo sia stato il segreto del nostro equilibrio e della nostra prestazione. C'erano tanti ragazzi alla prima finale e la gioia nei loro volti è stata davvero bellissima. Siamo tutti davvero tanto felici”.