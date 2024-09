Juventus, Di Gregorio a Dazn: "Kalulu al posto di Gatti? Cambia poco"

Porta ancora imbattuta in campionato per la Juventus che a breve sarà impegnata contro il Napoli del grande ex Antonio Conte, Thiago Motta lo farà senza Gatti nonostante la sfida contro Lukaku ed al suo posto Pierre Kalulu. Un solo gol subito in Champions League a tempo scaduto, adesso vuole proseguire la striscia positiva in Serie A.

A tal proposito, ai microfoni di DAZN, ha palato Michele Di Gregorio. "Abbiamo instaurato un bel rapporto con i compagni, speriamo che arrivino sempre i risultati prendendo anche meno gol possibili. Kalulu al posto di Gatti? Cambia poco, stiamo assimilando tutti i concetti del mister".