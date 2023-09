Juventus, Giuntoli torna sul ko col Sassuolo: "Non ci ha fatto bene"

"Abbiamo fatto normale gestione dopo una gara, valutata per la prestazione e non per gli episodi".

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida col Lecce: "Ho visto una Juve più serena, arrabbiata per la sconfitta che sicuramente non ci ha fatto bene. Abbiamo analizzato cose positive e negative per cercare di crescere".

Come sono stati questi giorni? "Abbiamo fatto normale gestione dopo una gara, valutata per la prestazione e non per gli episodi. Come ogni volta ci sono state cose positive ed altre meno".

Che Chiesa stiamo vedendo? "Siamo molto contenti di Federico, l'anno scorso ha avuto dei problemi fisici ma adesso sta prendendo la leadership di questo spogliatoio e ce lo godiamo".