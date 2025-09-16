Juventus, l'ammissione di Bremer: "Non possiamo subire 7 gol in due gare!"

La Juventus rimonta due gol negli ultimi due minuti contro il Borussia Dortmund per un incredibile 4-4 finale. Il difensore bianconero Gleison Bremer ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo portare a casa questa mentalità del finale di partita. Però non possiamo subire così tanti goal. Perché in due partite abbiamo preso sette goal e dobbiamo migliorare questa cosa".

È stata una partita molto tattica nel primo tempo e poi otto goal l'ha ripresa.

"Secondo tempo, dovevamo avere più equilibrio, ci sta man mano mano che la partita va avanti. Ma dobbiamo avere più equilibrio non possiamo prendere goal così e alla fine rischiamo di perdere. Però ci è andata bene che abbiamo pareggiato alla fine".

Vlahovic ha cambiato davvero il corso di questa gara.

"Vlahovic sappiamo che uno dei giocatori che ci sta dando una mano in tutte le partite che ha giocato. Sta facendo bene e complimenti a lui".