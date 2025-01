Juventus, Thiago Motta ora ammette: “A Napoli ci siamo abbassati troppo, così soffriamo”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League che vedrà la sua squadra impegnata con il Benfica: "Andremo in campo senza fare calcoli, per vincere la partita. Domani abbiamo una grande opportunità, sfidiamo una squadra con giocatori di grande esperienza che hanno vinto cose importanti, però giochiamo in Champions davanti al nostro pubblico: dobbiamo fare una grande gara e vincere".

Il gruppo è pronto a ripartire dopo Napoli?

"Sicuro, è la nostra filosofia non essere contenti delle sconfitte. Però fa parte del lavoro digerire le sconfitte: la prima notte non è facile da passare, ma dal giorno dopo ti metti subito a lavorare. Ci siamo preparati bene per la sfida al Benfica".

Perché siete in calo?

"Abbiamo avuto una grande opportunità di vincere a Napoli dopo quel primo tempo. Nel secondo ci siamo abbassati e quando lo facciamo soffriamo: lo sappiamo, teniamo nella mente il buono fatto nel gioco del primo tempo e non ripetere gli errori del secondo. Soprattutto l'abbassarsi in difesa".

Vlahovic giocherà dal primo minuto?

"Lo vedrete domani. Affronteremo una squadra forte, con qualità tecniche quando ha la palla. Dobbiamo stare attenti, in Champions hanno creato tante situazioni in cui difendersi è difficile, col Barcellona sono stati bravi in contropiede".