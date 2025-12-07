Juventus, Yildiz a DAZN: "Falso 9? Vedremo in campo, nessuna richiesta speciale del mister"

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Io falso 9? Vedremo in campo dove giocherò, naturalmente questo è uno stadio meraviglioso e cercherò di fare del mio meglio per giocare una grande gara".

Cosa ti ha chiesto Spalletti?

"Il mister non mi ha chiesto niente di speciale, non c'è una pressione aggiuntiva per me".