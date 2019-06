Kinsey Wolanski dopo l'invasione: "Sono sempre in cerca di qualcosa di pazzo. Per gli steward è difficile vedere tutti..."

Hanno fatto il giro del mondo le foto di Kinsey Wolanski in occasione dell'invasione di campo durante la finale di Champions League. La protagonista ne ha parlato a Soccermagazine.it: "Sono molto sciocca, avventurosa, premurosa e sempre in cerca di qualcosa di pazzo. È stato davvero fantastico essere sul campo della Champions League. Onestamente c’è così tanto da fare allo stadio con fan pazzi che sono sicura che sia difficile per gli steward vedere tutti. Non avevo idea che la UEFA avesse vietato le invasioni nelle televisioni, ma capisco da dove provengono queste decisioni per quello che è successo".