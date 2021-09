Kluivert incorona Insigne: "E' l'attaccante italiano che mi piace di più"

Raggiunto da Tmw a margine del Fair Play Menarini, Patrick Kluivert dice la sua sul campionato italiano: "Penso che migliori di anno in anno, qualche giocatore è partito ma il calcio italiano è sempre bello da vedere".

Un parere su Dumfries dell'Inter?

"È un buon giocatore, forte, alto, bravo ragazzo anche. Io credo che l'Inter ha preso un buon giocatore".

Si aspettava la vittoria dell'Italia a Euro 2020?

"Sapevo che aveva una grande squadra, ha meritato di vincere: Mancini ha fatto un gran lavoro".

L'Inter può rivincere il campionato?

"Tutto è possibile. Ci sono tante squadre con tanti ottimi giocatori".

In Italia è arrivato anche Ihattaren.

"È un giocatore giovane, con un futuro molto brillante davanti a sé. È importante dargli fiducia, può giocare in qualsiasi squadra, soprattutto nella Juve".

Più trequartista o più centrocampista?

"Più davanti, preferisce giocare in attacco. Ha la tecnica giusta, è un buon giocatore".

Degli attaccanti italiani di oggi chi le piace?

"Quello del Napoli, Insigne. Ci sono tanti buoni attaccanti, basta guardare all'Italia".

È un campionato impoverito dopo le partenze di Lukaku, Donnarumma, Ronaldo?

"No, ci sono tanti ottimi giocatori".

C'è un calciatore olandese che le piace e può avere futuro?

"Gakpo, del PSV. È rapido e ha tecnica, avrà un gran futuro".

Si aspetta una crescita dell'Olanda in futuro?

"Beh, ora c'è Van Gaal che sa lavorare tanto con i giovani: è importante avere un allenatore così".

Suo figlio ha già fatto molto bene nel Nizza.

"Sono contento per lui, è felice al Nizza. Deve dimostrare che può giocare titolare e sono contento per lui, è un bene che giochi".

Alla Roma ha avuto delle difficoltà.

"Questo chiedetelo a lui".

Le è rimasto un rimpianto per come è andata al Milan?

"No, ho scelto il Milan e ne sono stato contento, mi piaceva giocare con Weah".

Non è stata una grande stagione però.

"Beh, ho potuto giocare con Maldini, Albertini, Boban, Donadoni. Grandi giocatori: sono stato molto contento di poter giocare con loro".