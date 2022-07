Koulibaly-Juve? Moggi sicuro: “Non avrebbe alcuna remora ad andarci”

Intervistato da Radio BiancoNera nel corso di 'Cose di Calcio', Luciano Moggi ha analizzato così il mercato condotto fin qui dalla Juventus

Intervistato da Radio BiancoNera nel corso di 'Cose di Calcio', Luciano Moggi ha analizzato così il mercato condotto fin qui dalla Juventus: “Koulibaly? Il Napoli tenterà ancora un affondo con il giocatore nella speranza che firmi il contratto, ma di certo se non dovesse firmare ritengo impossibile che De Laurentiis lo lasci partire a zero l'anno prossimo e la Juventus sarebbe l'alternativa migliore per il senegalese. No alla Juve per non fare uno sgarbo ai tifosi? Queste sono supposizioni che possono fare i tifosi, ma la realtà è ben diversa. Bandiere come Totti o Del Piero nel calcio moderno non esistono più, per cui credo che se Koulibaly non si accordasse per il prolungamento non avrebbe alcuna remora ad andare alla Juventus”.