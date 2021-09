Koulibaly, l'ex agente: "E' sempre più leader, da tempo si sente il capitano della squadra"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Koulibaly è sempre più leader della squadra. Ormai fa anche il capitano, anche se nella testa lo è già da tempo. E' molto importante per questa squadra in termini di personalità e di amore per la città e per i tifosi.

Attestati da parte di Spalletti? Non lo scopre adesso che a Napoli, lo conosce già da tempo. L’atteggiamento di Kalidou dà qualcosa in più anche ai compagni di squadra.

Mai alla Juve? Credo che è una cosa chiara per lui, in Italia non vorrebbe vestire nessun’altra maglia al di là di quella del Napoli. Al momento sta bene qui, vede la potenzialità di questa squadra che potrà fare bene anche nelle coppe europee”.