Koulibaly, l'ex agente: "Felice per lui. Diallo? KK è di un altro pianeta"

Bruno Satin, ex procuratore di Koulibaly, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Kalidou sarà felice di fare questa esperienza in Premier League in una squadra piena di campioni. Diallo? Non si può paragonare a Koulibaly, che è di un altro pianeta. Diallo può essere uno che fa parte della rosa, è duttile e può fare anche il terzino a sinistra, ma non parliamo dello stesso livello anche tecnicamente palla al piede. Navas è un top portiere".