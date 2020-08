Koulibaly, l'ex agente: "Se lo possono permettere solo Psg e Premier. Gabriel? Dovrà lottare..."

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sul suo ex assistito: "Koulibaly? Ha fatto un percorso importante, è cresciuto molto come giocatore ed anche come uomo, sembra che arrivato alla fine del ciclo. Premier? Nessun altro se lo può permettere, forse solo il Psg, ma lo vedo più in Inghilterra. Gabriel? Non bisogna avere fretta con lui, anche se va via Koulibaly rimangono due forti come Manolas e Maksimovic, ci sarà concorrenza e dovrà lottare per il posto".