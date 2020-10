Koulibaly, l'ex agente: "Sempre più leader, potrebbe rimanere a Napoli a vita!"

Bruno Satin, storico ex procuratore di Koulibaly, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha una rosa forte anche fisicamente, adesso Bakayoko dà un po' più di fisicità in mezzo al campo, è un ragazzo importante, anche se non so con quale sistema vorrà giocare Gattuso. Koulibaly? Credo che alla fine lui sia contento di rimanere, è sempre stato un pezzo importante di questa squadra, sempre più leader. Probabilmente rimarrà tutta la sua carriera a Napoli".