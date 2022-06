Koulibaly: "Peccato per lo scudetto, abbiamo lottato senza riuscire a vincerlo. Fa male..."

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di BBC Sport Africa in cui ha parlato di passato

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di BBC Sport Africa in cui ha parlato di passato, presente e futuro: "Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto è stata importante, ma non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo. I tifosi erano un po' dispiaciuti, avremmo voluto regalarglielo. E' un peccato e fa davvero male. Napoli è come un piccolo paese, i tifosi amano il loro club e i loro colori. Potevamo fare meglio ma siamo contenti per il ritorno in Champions".