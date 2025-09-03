Koulibaly su Inzaghi: "Non l'ho consolato per lo scudetto perso, io tifo Napoli!"

vedi letture

Attraverso le colonne de La Repubblica, Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli oggi nelle fila dell'Al-Hilal, ha presentato i suoi progetti umanitari a sostegno del suo paese natale, il Senegal, attraverso il calcio, ma non solo.

Il centrale ha anche commentato l'arrivo sulla panchina del club arabo di Simone Inzaghi, ex tecnico dell'Inter: "Un grande allenatore, averlo con noi è una cosa molto positiva, ha giocato due finali di Champions League. Ci sta aiutando con la sua esperienza, ha uno staff di alto livello. Con lui posso parlare nello spogliatoio in italiano. Abbiamo molto rispetto reciproco. Sa bene che tifo per il Napoli e non l’ho consolato per lo scudetto perso".