Krol: "Con James il Napoli può azzerare il gap con la Juve! Kou? Prende troppi rischi, su Milik..."

Rudd Krol è uno dei grandi campioni che hanno vestito l'azzurro nella storia del club. L'ex giocatore del Napoli ha parlato ai microfoni de La Repubblica, toccando vari temi: "Scudetto solo con Maradona? Ma noi ci andammo vicini e anche adesso la squadra è attrezzata per provarci. Ancelotti non ha trovato gli interpreti adatti per il suo gioco e darà il meglio nella seconda stagione, con la sua bravura e grande esperienza. Gli è mancato un distributore di gioco come Jorginho, dopo il grave addio di Hamsik, che era il mio preferito. Ho letto però che sta per arrivare James Rodriguez: con un top player come lui la distanza con la Juve può essere azzerata. Lozano? Nel campionato olandese sta facendo vedere ottime cose.



Koulibaly? Super anche lui, ma a volte prende troppi rischi nei disimpegni. Conosco meno bene Manolas. Milik? È stato in infermeria per due anni, ora può dimostrare quanto vale".