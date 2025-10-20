Krol da brividi: "Mi sento ancora napoletano! Quando torno resto sempre sorpreso da una cosa"

Prima che Diego Armando Maradona scrivesse la storia del Napoli, un altro fuoriclasse straniero aveva già acceso la speranza e l’orgoglio della città. Il suo nome è Ruud Krol, difensore olandese elegante e carismatico, protagonista in maglia azzurra nei primi anni ’80. Arrivato dal calcio totale dell’Ajax, Krol divenne presto il simbolo di una squadra in crescita e di un popolo che, attraverso il suo talento, cominciò a credere in un futuro migliore.

In occasione della sfida di Champions League tra PSV e Napoli, ESPN ha voluto ricordare l’impatto di quel giocatore unico, intervistando lo stesso Krol – oggi 76enne – che ha ripercorso con emozione i suoi anni napoletani. “Mi sento ancora napoletano”, ha confessato l’ex difensore. “Quando torno in città, anche solo per pochi giorni, la gente mi accoglie con affetto immutato. Non mi hanno mai dimenticato, e questo mi sorprende ogni volta”.

Krol ha raccontato anche un aneddoto che testimonia la forza del legame con Napoli: “Un amico mi ha mandato un video di un tassista che parlava di me con entusiasmo. Suo padre aveva un poster di Krol in camera: è così che funziona lì, di padre in figlio”.