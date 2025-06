Krol esalta Lang: "E' molto forte e a Napoli può crescere tanto!"

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ruud Krol ha parlato di Noa Lang, obiettivo di questo mercato da parte del Napoli: "Ad un giocatore molto forte, l’ideale per il Napoli e per il suo calcio. Un talento vero che adesso può esplodere definitivamente, perché qui le cose sono già capitate con alcuni suoi colleghi. Il successo in campionato con il Psv porta pure la sua firma, come è giusto che ci sia: ci sono tanti gol, gli assist ed una presenza decisiva. Lang sa anche come si vince, dunque, e lo ha fatto in rimonta, contro il mio Ajax, in un finale di stagione che sembrava compromesso e che invece s’è chiuso con una rimonta straordinaria.

Analogie con Mertens? Ma siamo dinanzi a calciatori chiaramente diversi. Dries amava le profondità, arrivò che era più completo e poi, come si è visto, sarebbe stato capace di definire la sua trasformazione giocando anche da centravanti e segnando una quantità impressionante di reti. Lang è un esterno più classico, rapidissimo di corsa e di pensiero, capace di creare la superiorità numerica. Forse, se proprio bisogna trovargli un lato debole, è poco abituato a coprire nella fase difensiva. Ma sarà Conte a spiegargli come si fa".