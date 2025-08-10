Krol: "Il Napoli deve trovare gli automatismi. A Conte servono questi 2 acquisti..."

L'ex difensore del Napoli e della Nazionale olandese, Ruud Krol, è intervenuto ai microfoni di Canale 9 durante "Il Ritiro di Mattina" per parlare delle sue sensazioni in vista della nuova stagione per gli azzurri di Antonio Conte: "Se mi ha deluso il calcio del ritiro? No, la squadra sta crescendo tanto e bene. Su chi puntare, tra i calciatori? Su Scott McTominay, sicuramente. Ci sono stati esperimenti nei due ritiri, non tutti hanno giocato nel ruolo più congeniale.

Cosa manca al Napoli per trovare la forma migliore? Mancano ancora gli automatismi che, sono sicuro, arriveranno presto. C’è stato solo un lavoro molto duro per tutti. Di chi ha bisogno ancora Antonio Conte per diventare invincibile? Servono terzini, per affrontare campionato e impegni internazionali. Almeno due terzini”.