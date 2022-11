Krol: “Il Napoli merita di arrivare fino in fondo, gioca miglior calcio in Italia e forse in Europa”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Ajax.



TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Ajax.

Cosa deve fare questo Napoli per vincere lo scudetto? "Tanto dipenderà dalla condizione fisica e psicologica dei calciatori i quali torneranno dai Mondiali. Mi auguro che non ci saranno infortuni per loro. Spalletti sta svolgendo un grande lavoro, ha trovato una quadra con i nuovi arrivi e i calciatori già presenti in rosa. Soltanto con il lavoro duro si può vincere lo scudetto, il Napoli merita di arrivare fino in fondo perché gioca il miglior calcio in Italia e forse attualmente anche in Europa".