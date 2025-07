Krol: "Lang fa tanti gol e tanti assist, darà fantasia al Napoli"

Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni ‘Radio Napoli Centrale’: "Lang è un’ala sinistra con piede destro che rientra: lui fa tanti gol e tanti assist. Poi, certamente, il calcio olandese non è allo stesso livello del calcio italiano. Lang darà comunque più fantasia al Napoli. Beukema? Può crescere ancora, a Bologna è migliorato tanto e con Conte lo farà ancora di più.

Con il Napoli può conquistare l’Olanda. Il Napoli ha sicuramente più qualità rispetto all’anno scorso. Amo molto Buongiorno, spero che l’anno prossimo non abbia gli stessi infortuni. Il Napoli può sicuramente lottare per il quinto scudetto. Il Milan? Allegri non mi piace, ma se comprano qualche giocatore può essere protagonista. Il Napoli compie 100 anni? Il Napoli è un club ricco di storia, ci sarà una grande festa: anche meglio di quella che c’è stata per 125 anni dell’Ajax”.