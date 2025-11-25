Krol: "Lang ha paura di provare a saltare l'uomo, gli serve tempo"

L’ex giocatore Ruud Krol è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Capitò anche a noi dopo Bologna, il club giocò male e poi reagi’ alla grande disputando una grande stagione e può succedere anche ora. Io ho pensato che contro il Bologna non c’era grande grinta ed ho visto una squadra giocare male, ieri nel primo tempo il Napoli ha giocato un primo tempo bellissimo, nel secondo tempo l’Atalanta ha messo attaccante ed il Napoli ha subito un primo gol molto brutto. Se loro fanno questa domani diventa dura, il Qarabag è una squadra insidiosa che attacca e lo ha fatto anche con il Chelsea. Napoli è sempre bella e se bisogna parlare della Napoli città beh bisogna parlare per tre mesi. Maradona? Diego resta sempre Diego, lui manca a Napoli e all’Argentina ma a tutto il mondo del calcio.



Ai tempi dell’Ajax l’allenatore fece una cosa del genere come Conte per svegliare la squadra che alla fine è l’unica cosa che conta. Il Napoli ha perso nettamente 6-2 contro Psv e poi ha battuto Inter, poi la squadra non è andata bene e questo è molto strano. Di Lorenzo non era nella sua miglior forma come l’anno scorso, l’ho visto contro il Psv, i risultati erano negativi e tutto arriva ai giocatori. Dopo l’Atalanta si può vedere una nuova era, una nuova energia. La testa è fondamentale nel calcio, quello che ha fatto Conte andando via è stato fantastico. Lui ha fatto bene a fare questo, si è riposato e caricato mentalmente”.

- “Noa ha più qualità di quello che ha dimostrato, è un attaccante giovane e ancora non molto maturo per il Napoli. Lui viene dal calcio belga e olandese, ha trovato continuità al Psv ma bisogna aspettarlo. Il calcio italiano è diverso per tante cose, dalla preparazione all’alimentazione, per lui è molto diverso. Con questo gol aumenta la sua confidenza e la sua autostima. Io lo conosco bene, normalmente lui salta sempre l’uomo mentre qui no, ha paura di fare questa cosa. Neres per me ha fatto un primo tempo da top, poi anche Lobotka e McTominay hanno fatto un gran primo tempo”.