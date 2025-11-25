Ordine: "Stupito da Conte, ha usato la stessa mossa che gli fece vincere lo scudetto al Chelsea"

"Mi ha stupito l’aspetto psicologico, lui ha fatto una scenata terribile alla squadra ed andarsene"

Franco Ordine ha parlato alla trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero ed ha dichiarato: “Io devo dire che Conte mi ha stupito per la prima volta perchè sapevo che avrebbe trovato una soluzione tattica ed è identica a quella che aveva trovato a Londra con il Chelsea dopo le prime difficoltà, li fece il 3-4-2-1 e vinse il campionato. Mi ha stupito l’aspetto psicologico, lui ha fatto una scenata terribile alla squadra ed andarsene, senza sprecare nemmeno una parola ha procurato il ravvedimento di tutto il gruppo e la risposta è stata la partita con l’Atalanta”.

Lui ha smentito un rapporto conflittuale, pensare che quando due si amano non si vive di baci e abbracci ma anche di conflitti, il conflitto venuto fuori a Bologna ha dato origine facendo riflettere Conte su come aggiustare la squadra”.

: “Vederlo sbracciato mi è piaciuto molto, vedere il legame tra la squadra dello scudetto e l’allenatore, un giocatore che è infortunato da tempo non lo vedi dare consigli e istruzioni dai compagni, si comporta è un vero leader”.“Lo scorso anno ad un certo punto ci fu l’Atalanta in testa alla classifica, oggi la questione è molto più intrigante. La Juve al momento è a 7 punti dalla Roma ma non è cosi distante e per me da qui alla fine gli scontri diretti scandiranno la classifica”.