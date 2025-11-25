Schwoch punge McTominay: "Non è un fuoriclasse, non va messo a fare a fase difensiva"

vedi letture

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Mi è piaciuto tanto l’approccio della squadra, non c’è niente da dire sul primo tempo mentre sul secondo avrei qualcosa da dire, se per disgrazia De Ketelaere segna, li possono tornare i fantasmi.

E’ stata una partita positiva, ma nessuno ha pensato che l’Atalanta era reduce da 3 gol dal Sassuolo, il Napoli ha affrontato una squadra in difficoltà e anche questo va segnalato.

- “Il Napoli deve fare tre punti, ma la squadra deve stare attenta alle ripartenze e loro possono far male. Sarà importante non subire gol”.- “Non bisogna metterlo a farlo giocare nella fase difensiva, a Manchester lo hanno messo in panchina quando giocava cosi. Per me non è un fuoriclasse”.