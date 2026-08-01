Krol: “Napoli merita questa festa, sono molto emozionato”

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In vista della festa per i cento anni del Napoli, ai microfoni de Il Mattino, è intervenuto l'ex difensore azzurro Ruud Krol:

"Napoli merita una festa del genere. Non si deve scendere in piazza solo quando si vincono gli scudetti. Prevedo una bellissima serata , qui c'è più passione e sentimento che altrove".

È emozionato?

"Certo che sono emozionato. Sono tornato allo stadio per la festa scudetto e per l'esibizione di noi Leggende due mesi fa ma non sono mai stato in piazza. E come ricevere l'abbraccio di tutta la città mentre al Maradona sono i tifosi che ti abbracciano. Il mio ricordo più bello? II coro dello stadio ogni volta che entravo in campo: Rudy, Rudy".

Oggi il Napoli è cambiato, c'è Allegri e non Conte: pareri?

"Antonio mi piace tanto, ha fatto miracoli in due anni. Valutiamo Allegri tra qualche mese ma deve sapere che per vincere • c'è bisogno di lavorare molto duramente. Se ti chiami Napoli devi sempre competere per lo scudetto"