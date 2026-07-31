Sky, Compagnoni: "Serve un difensore e freschezza a centrocampo. De Bruyne? Vedremo con Allegri"

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Compagnoni analizza il Napoli: priorità in difesa e una nuova mezzala per Allegri.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il telecronista Sky Maurizio Compagnoni: "Cosa serve a questo Napoli? Il difensore anche per questioni numeriche, anche perché non sappiamo esattamente quando tornerà Buongiorno. Guardando la rosa, sempre che Lucca resti, perché Hojlund chiaramente non può essere l'unico centravanti della rosa, secondo me serve un'iniezione di freschezza a centrocampo. Bisogna vedere cosa si inventa.

Trovo positivo il fatto che De Bruyne sia rientrato con tre giorni d'anticipo, un buon segnale. Però De Bruyne vedremo, perché è un giocatore nelle ultime stagioni troppo fermato dagli infortuni. Peraltro non so quanto possa essere in linea con l'idea di calcio di Allegri. Non cominciamo la solita tarantella, perché le squadre di Allegri... Mi riferisco più che altro al fatto che De Bruyne si trova bene con allenatori di palleggio. Il calcio di Allegri è molto più verticale. Il miglior calcio di Allegri è quello della Juve di Pjanic, di Khedira, Dybala: era un calcio molto verticale. Perciò, secondo me, un'iniezione di freschezza, una mezzala, al Napoli sarebbe utilissima. Poi è chiaro che, se ti imponi anche il sì di De Bruyne, diventa difficile gestirli".