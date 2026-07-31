Film Centenario, De Giovanni: "Ho scritto la mia idea, ora ADL farà il meglio possibile"

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Maurizio De Giovanni è tra gli sceneggiatori incaricati da Aurelio De Laurentiis per il film in onore del centenario del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore e sceneggiatore: "Sono emozionato per il centenario? Noi siamo i testimoni di questo secolo del Napoli, che è arrivato ad uno snodo importantissimo degli ultimi anni. Non dobbiamo guardare solo questa squadra, ma tutta la storia del club.

Da Jepson, Sivori, Altafini, Savoldi, Vinicio e Bianchi da giocatori e allenatori o il Napoli di Marchesi che sfiorò lo Scudetto o quello di Vinicio che giocava benissimo a zona sul modello olandese, fino al Napoli di Sarri che giocava in modo splendido. Non sarà una festa come le altre, sarà una festa speciale. Il film? Io ho scritto la mia idea, l'ho scritta per il Presidente, io sono solo stato uno sceneggiatore e De Laurentiis sono certo che saprà farne il meglio possibile"