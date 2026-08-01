Vieri: "Scudetto? Sarà ancora Inter-Napoli, azzurri grande squadra con un tecnico molto bravo"

vedi letture

Vieri indica Inter e Napoli per lo Scudetto: "Saranno loro a lottare".

Intervistato da Sky Sport a Hong Kong, dove si trova in tournée l'Inter, l'ex attaccante nerazzurro Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Voglio fare le condoglianze alla famiglia Baresi, è una giornata molto triste. Un grande personaggio, una persona perbene, sempre molto educato e carino. Poi, quello che ha fatto in campo lo abbiamo visto tutti: uno dei più grandi difensori al mondo. Dispiace.

Chivu? E' un allenatore molto preparatore, anche se giovane. Capisce le situazioni, l'Inter gli ha dato una grande responsabilità. Nella finale di Champions era arrivata una grande batosta, lui è stato bravo a ricaricare la squadra ed era ciò di cui aveva bisogno l'Inter. Ha giocato un calcio stupendo, ha dominato tutto l'anno e ha meritato lo scudetto. Quest'anno sa che l'Inter deve sempre vincere, ma lui sa cosa vuol dire avere pressione.

Scudetto? L'Inter è una super squadra, ha vinto il double e chi vince parte sempre favorito. Vedo bene anche il Napoli, che ha una grande squadra, con un allenatore molto bravo e con grande esperienza. Saranno loro a lottare, poi arrivano le altre".