Centenario Napoli, Ferlaino commuove gli ultras: "Con Maradona siamo stati i migliori al mondo"

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Ferlaino protagonista alla festa degli ultras per il Centenario: "Maradona è stato unico".

Grande successo alla Rotonda Diaz per la festa organizzata dagli ultras in occasione del Centenario del Napoli. Tra i protagonisti della serata anche Corrado Ferlaino che, nonostante i suoi 95 anni, non ha voluto rinunciare all'appuntamento con la storia azzurra. L'ex presidente ha raggiunto il palco accolto dall'affetto dei tifosi e ha ricordato gli anni più gloriosi della sua gestione, a partire dall'acquisto di Diego Armando Maradona: “Ho comprato Maradona, l’ho comprato perché volevo vincere e con Maradona abbiamo vinto. Ma non solo i campionati italiani, pure una Coppa UEFA dove c’erano le migliori squadre del mondo. Noi in quell’anno abbiamo dimostrato di essere la migliore squadra del mondo”.

Ferlaino: "Per i prossimi cento anni il Napoli vinca 90 campionati"

Ferlaino ha poi scherzato sul desiderio per il prossimo secolo di storia del Napoli, senza nascondere l'ambizione e l'amore che ancora lo legano profondamente ai colori azzurri: “Per cento anni deve vincere 100 campionati di calcio. Forse sono un po' esagerato. Diciamo non facciamo 100 ma 90”. Infine, il pensiero più emozionante è stato ancora una volta rivolto a Maradona e al privilegio avuto dal Napoli di poter schierare il fuoriclasse argentino: “Maradona è unico. Io sono andato a trovarlo un paio di volte. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere l’unico club italiano ad avere avuto il calciatore più forte di tutti i tempi”.