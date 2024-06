Kvaratskhelia: "Penso di poter fare meglio. Qualificazione? Lotteremo fino alla fine"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della Georgia, ha parlato al termine della partita pareggiata dalla sua nazionale contro la Repubblica Ceca

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della Georgia, ha parlato al termine della partita pareggiata dalla sua nazionale contro la Repubblica Ceca. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da sportall.ge: "Mi sentivo come se stessi giocando in Georgia e ringrazio molto i tifosi. Per quanto riguarda la partita, eravamo molto vicini alla vittoria. I cechi hanno avuto molte occasioni, ma Mamardashvili ci ha salvato, probabilmente è per questo che è il miglior portiere.



Per il resto, penso che anche noi abbiamo avuto una possibilità e, infine, finché avremo almeno l'1% di possibilità, lotteremo fino alla fine e faremo tutto il possibile. Se sono in una forma ottimale? Che lo sia o no, faccio tutto ciò che mi chiedono per la squadra, nonostante non debba giocare nel mio ruolo. Penso di poter fare meglio, non sono mai soddisfatto di me stesso. Per quanto riguarda il momento di Saba, qualcosa di simile è successo a Ronaldo, non è mai successo niente di simile prima, sono sicuro che segnerà la prossima volta".