Kvaratskhelia segna e ringrazia il compagno per l'assist: "Il gol è tutto di Zivzivadze"

Khvicha Kvaratskhelia ringrazia il compagno di squadra Budu Zivzivadze per l'assist nel gol del 2-0 definitivo della Georgia contro la Macedonia del Nord. L'esterno del Napoli nel post-partita si esprime così: "Non molte persone lo farebbero, questo è il calcio per me. Il gol è al 100% di Budu!".