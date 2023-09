L'agente Fifa su Demme: "Lo ha scavalcato un Primavera, ormai la scelta è chiara"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Lorenzo De Santis, agente Fifa

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Lorenzo De Santis, agente Fifa: “Quella su Demme, scavalcato da Lorenzo Russo, è una scelta abbastanza chiara. Che il tedesco sia fuori dal progetto pare chiaro. Negli ultimi giorni c’era stata la possibilità di andare a Firenze, alla fine però la scelta è ricaduta su Maxime Lopez. I mercati ancora aperti rappresentano una possibilità per i nostri club, sia per piazzare esuberi che per poter usufruire di ulteriori risorse per le proprie casse. Parliamo, infatti, di campionati che godono ancora di possibilità di investimento”.