L'agente Pagliari: "Se il Napoli di Conte a marzo è ancora lassù, sarà difficile spodestarlo"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Silvio Pagliari, noto agente sportivo e fondatore della BSP Football Agency.

La favorita per la Serie A?

"E' un campionato molto combattuto. Ci sono 4 squadre in lotta e può succedere di tutto. Vediamo il mercato della Juve, se Cristiano Giuntoli azzecca i due nomi, può essere tra le favorite. L'Inter è scontata, Conte se a marzo è ancora lassù è difficile spodestarlo. Se Napoli e Juve riescono a far salire le secondo linee, sono dolori".