L'agente Pastorello: "Lukaku leader in campo e fuori. Meret più riservato"

Federico Pastorello, noto agente che cura gli interessi tra gli altri di Romelu Lukaku e Alex Meret, ha parlato del rapporto con i suoi assistiti ai microfoni di Fanpage.

Lukaku: da fuori è un gigante, dentro invece?

"È un leader. Io ci sono tanto affezionato perché intanto è un padre attentissimo. Fa tante cose per i suoi ragazzi, li segue. Da qui vedi la bontà dell’uomo, della persona. Ed è un ragazzo molto sensibile a suo modo. La gente vede questa sua stazza imponente come un gladiatore, ma nella realtà è un leader con grande sentimento".

Hai parlato di WhatsApp: come sono le chat tra un procuratore e un suo calciatore?

"Ovviamente parlo tantissimo con tutti. C’è chi è più riservato, ad esempio Alex Meret. Lukaku invece è una persona a cui piace parlare, quindi spesso facciamo anche delle telefonate. Ho Stefan De Vrij che chiama sempre in video, perché gli piace avere questo contatto. Però se dovessi scegliere una chat più significativa forse sceglierei quella con Skorupski. Abbiamo un gruppo in cui c’è anche la moglie, molto coinvolta nelle sue scelte, nel quale parliamo di tutto".