L'agronomo della Serie A al San Paolo: "Nessun problema dopo Universiadi, il prato sarà perfetto"

Giovanni Castelli, agronomo della Lega Calcio, ha da poco visita il San Paolo per constatare le condizioni del terreno di gioco in vista dell'inizio del campionato. Oggi ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri mattina ho visto il prato del San Paolo e sta recuperando. Ha quasi del tutto recuperato dal punto di vista della vegetazione, ora ci sono da recuperare i cosiddetti livelli. L'atletica e i pesi hanno leggermente modificato il biliardo del San Paolo, ma nel giro di due settimane tutto sarà a posto. Non è andata così male dunque con le Universiadi. I giocatori non troveranno nessuna differenza da come l'hanno lasciato. Allianz Stadium? Non ci sono problemi lì".