L'appello di Improta a Conte: "Ti prego, torna alla difesa a 4! Perse troppe certezze..."

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono sempre stato un fautore del 4-3-3 e prima che succedesse ciò che è successo nelle ultime gare, ho sempre detto che non avrei mai cambiato modulo tattico solo per far posto a Raspadori. C’erano i calciatori da poter continuare col 4-3-3, lo stesso Raspadori poteva giocare sull’out sinistro perchè con Spalletti l’ha fatto diverse volte.

Io ammiro Conte, ma dopo che la squadra aveva trovato le sue certezze mi sarei aspettato di vedere ancora il 4-3-3. Si poteva mettere Juan Jesus bloccato a sinistra. Ngonge? Per me ha delle qualità incredibili, ma è fuori dal progetto. I calciatori del Napoli oggi hanno perso delle certezze, soprattutto i centrocampisti che non riescono a ritrovarsi.

L’atteggiamento tattico non permette ai calciatori del Napoli di brillare. Imploro Conte di tornare alla difesa a 4, soprattutto col rientro di Olivera”.