L’attore Esposito: “Skriniar? Non verrebbe mai a Napoli a fare panchina, preferisco Kiwior”

Il noto attore Salvatore Esposito è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero: “Napoli primo in classifica? Conte è il nostro "Sciamano", nessuno avrebbe puntato sul Napoli primo in classifica. C'è stato un passo falso con l'Atalanta ma ci può stare contro una squadra così forte. Gli azzurri sono molto avanti nel percorso e sono primi con merito pur non esprimendo al massimo il proprio potenziale.

Lukaku? Deve girare meglio tutta la squadra, non soltanto lui. Non abbiamo visto il miglior Kvara e Politano ha molti compiti difensivi. Non butterei la croce su Lukaku. La leggerezza di pensiero dei calciatori può aiutare la squadra. Gilmour sta facendo bene, ma Lobotka è uno step più avanti. McTominay copre ampi spazi a centrocampo assieme ad Anguissa. Politano non dovrebbe rientrare così tanto, altrimenti in attacco perde lucidità.

Skriniar? Non verrebbe mai a fare il panchinaro al Napoli. Kiwior mi piacerebbe di più, potrebbe essere un'ottima alternativa a Rrahmani e Buongiorno. La turnazione è difficile per il Napoli senza le coppe.

Dorgu e Singo? Li prenderei anche entrambi, potrebbero essere titolari o alternative. Sarebbe un grande miglioramento per la squadra, anche perchè potrebbero giocare anche esterni con una difesa a tre. Senza nulla togliere a Spinazzola e Mazzocchi, ma Conte forse vorrebbe fare un salto di qualità in quei ruoli.

Bonny? Io fino a giugno terrei Lukaku e Simeone, l'argentino mi è venuto a trovare anche su un set. In estate poi vedremo. Leggevo anche dell'offerta dello United con Zirkzee e soldi per Osimhen, lo farei questo affare se fosse possibile".